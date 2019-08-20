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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:53272

На Сумщине наркотики в колонию доставлял пожарный

В Роменской исправительной колонии (№ 56) пресечена попытка доставки запрещенных предметов.

13 сентября в государственном учреждении «Роменская исправительная колония (№56)», совместно с ОУ УСБУ в Сумской области и прокурором Роменской местной прокуратуры было пресечена попытка доставки запрещенных предметов в зону охраняемого объекта.

Так, в 21.25 на прилегающей к пожарному депо территории, которое находится в производственной зоне учреждения, был задержан начальник ведомственной пожарной охраны, который выбросил из кармана форменной одежды полиэтиленовый пакет, содержащий вещество растительного происхождения, сухое и измельченное, с характерными признаками наркотического средства «каннабис». После этого в помещении пожарного депо был проведен обыск, в результате которого на столе и в пожарной каске был обнаружен полиэтиленовый пакет черного цвета, который содержал вещество растительного происхождения, сухое и измельченное, с характерными признаками наркотического средства «каннабис» и полиэтиленовый сверток с порошкообразным веществом белого цвета неизвестного происхождения.

По факту изъятия были составлены соответствующие материалы для принятия решения согласно требованиям действующего законодательства.

Право Наркотики Роменская исправительная колония №56

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