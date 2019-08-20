Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:262

Сумчанам покажуть живопис Дмитра Браги

Хочеться яскравих кольорів і тепла, особливо восени?

Сумчанам пропонують відвідати виставку живопису та графіки Дмитра Браги, яка діятиме в Сумській міській галереї з 17 вересня.

Майстер полюбляє працювати з натурою, черпає натхнення в роботі на пленерах, знаходить захоплюючі моменти в повсякденній обстановці і предметах. Крім пейзажного та натюрмортного живопису художник захоплюється начерками людей з натури, абстрактним і мінімалістичним живописом.

Офіційне відкриття виставки та зустріч із автором - 17 вересня о 17.00.

Вхід вільний.

Досуг Анонс Выставка
  • Отправить: share
  • Версия для печати

По тематике

Сумчан приглашают на чемпионат по спорту на пилоне и воздушной акробатике
Вчера 08:02

Сумчан приглашают на чемпионат по спорту на пилоне и воздушной акробатике

Впервые в Сумах пройдет чемпионат Украины по версии POSA по спорте на пилоне и воздушной акробатике....

В Сумах стартует хоккейный чемпионат
12.09.2019 08:56

В Сумах стартует хоккейный чемпионат

13-15 сентября в Сумах пройдет первый тур чемпионата Украины по хоккею на траве среди женских команд....

Сумчан запрошують на тренінг з блогерства
09.09.2019 08:03

Сумчан запрошують на тренінг з блогерства

13 та 14 вересня у СумДУ пройде тренінг-школа «Як стати блогером?»....

Сумчанам покажуть люблінські пейзажі
06.09.2019 16:08

Сумчанам покажуть люблінські пейзажі

Ретроспективна виставка «З Любліном у серці» відкриється у міській галереї 7 вересня....

Чемпионат Сумщины по футболу: анонс 11-го тура
06.09.2019 10:59

Чемпионат Сумщины по футболу: анонс 11-го тура

6-7 сентября будут сыграны матчи 11-го тура в чемпионате области по футболу....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.