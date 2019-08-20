Сумчанам покажуть живопис Дмитра Браги Хочеться яскравих кольорів і тепла, особливо восени?

Сумчанам пропонують відвідати виставку живопису та графіки Дмитра Браги, яка діятиме в Сумській міській галереї з 17 вересня.

Майстер полюбляє працювати з натурою, черпає натхнення в роботі на пленерах, знаходить захоплюючі моменти в повсякденній обстановці і предметах. Крім пейзажного та натюрмортного живопису художник захоплюється начерками людей з натури, абстрактним і мінімалістичним живописом.

Офіційне відкриття виставки та зустріч із автором - 17 вересня о 17.00.

Вхід вільний.