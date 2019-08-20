Пенсионерку с Сумщины фейковый коп обманул на 58 тысяч

Она рассказала, что ей на стационарный телефон позвонил неизвестный, который представился сотрудником полиции. В разговоре отметил, что ее дочь избила девушку, и теперь нужны деньги на лечение потерпевшей. Женщина согласилась, и отдала 58000 гривен неизвестному, который представился коллегой звонившего.
По данному факту в полиции открыли уголовное производство по ч.1 ст. 190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины. И еще раз предостерегают граждан быть осмотрительными и не доверять незнакомым телефонным собеседникам. Обязательно проверять полученную информацию. А при любых подозрений немедленно звонить на линию «102», сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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