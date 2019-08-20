Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:14169

Пенсионерку с Сумщины фейковый коп обманул на 58 тысяч

В полицию обратилась 80-летняя жительница Шостки.

Она рассказала, что ей на стационарный телефон позвонил неизвестный, который представился сотрудником полиции. В разговоре отметил, что ее дочь избила девушку, и теперь нужны деньги на лечение потерпевшей. Женщина согласилась, и отдала 58000 гривен неизвестному, который представился коллегой звонившего.

По данному факту в полиции открыли уголовное производство по ч.1 ст. 190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины. И еще раз предостерегают граждан быть осмотрительными и не доверять незнакомым телефонным собеседникам. Обязательно проверять полученную информацию. А при любых подозрений немедленно звонить на линию «102», сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Мошенничество

По тематике

Сегодня 17:47

Псевдодочь обманула старушку на Сумщине

На Лебединщини с заявлением о мошенничестве в полицию обратилась 81-летняя местная жительница....

11.09.2019 17:49

На Сумщине аферисты обогатились на 90 тысяч

Только за последние сутки на 90 тыс. гривен обогатились мошенники за счет доверчивых жителей Сумщины....

05.09.2019 16:18

На Сумщине фейковый банкир обманул женщину на 24 тысячи

58-летняя жительница одного из сел Роменского района, слепо доверившись телефонному собеседнику, сообщила ему конфиденциальную информацию по собственным банковским карточкам....

04.09.2019 16:57

Мошенник развел женщину на 8 тысяч, назвавшись мэром Путивля

Об этом сообщает газета «Путивльские ведомости»....

02.09.2019 11:31

На Сумщине «реформатор» наколядовал 27 тысяч

«Обмен старых банкнот на новые» в рамках вроде денежной реформы - это одна из мошеннических схем, которую достаточно широко используют...

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.