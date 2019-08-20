Псевдодочь обманула старушку на Сумщине На Лебединщини с заявлением о мошенничестве в полицию обратилась 81-летняя местная жительница.

Женщина рассказала, что к ней позвонила неизвестная, которая представилась ее дочерью. В разговоре она сказала, что попала в ДТП и ей срочно нужны деньги на лечение. Заявительница согласилась. И только после того, как передала все сбережения – 500 долларов и 100 евро - мужчине, который пришел к ней домой, женщина догадалась позвонить дочери. Оказалось, что с ней все в порядке.

По данному факту в полиции открыли уголовное производство по ч.1 ст. 190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины. И еще раз предостерегают граждан быть осмотрительными и не доверять незнакомым телефонным собеседникам. Обязательно проверять полученную информацию. А при любых подозрений немедленно звонить на линию «102», сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.