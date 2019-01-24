Казах пытался вывезти в Россию старинные монеты

На днях в пункте пропуска «Екатериновка» пограничники Сумского отряда совместно с работниками фискальной службы пресекли попытку незаконного перемещения через границу старинных монет, изготовленных в XIX и ХХ веках.
При осуществлении оформления легкового автомобиля марки «TOYOTA» казахской регистрации, на котором оставлял Украину гражданин Казахстана, пограничник в сумке для документов обнаружил две старинные монеты 1819 и 1932 г.в.
Обнаруженные монеты, которые вероятно представляют историческую и культурную ценность, изъяты. На правонарушителя составлены административные материалы.
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