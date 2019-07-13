Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:53295

Сумские лучники отличились на «Золотой осени» во Львове

9-14 сентября во Львове проходил традиционный международный турнир по стрельбе из лука «Золотая осень».

В соревнованиях принимали участие 265 лучников из Украины, Польши, Грузии, Польши, Беларуси, Узбекистана и США. Сумские лучники традиционно не остались без медалей.

«Золото» в миксте завоевали Полина Родионова и Алексей Гунбин. Анна Вихрова и Владислав Лесняк были пятыми.

«Серебро» среди мужчин завоевал Алексей Гунбин. Владислав Лесняк был пятым, Артем Овчинников – восьмым, выполнив норматив мастера спорта международного класса… Лучшей среди женщин была Евгения Бадулина – восьмое место. Богдана Гапон выполнила норматив мастера спорта.

В командных стрельбах мужчины – Алексей Гунбин, Артем Овчинников и Никита Шишкин – взяли «серебро». Женские команды остались без медалей – пятое и шестое места.

Среди кадетов лучшим из наших был Егор Леоненко – шестое место.

Спорт Стрельба из лука

По тематике

Сумские лучники отличились на кубке Украины
27.08.2019 17:59

Сумские лучники отличились на кубке Украины

25 августа в Харькове закончился III этап Кубка Украины по стрельбе из лука «Стрелы Слобожанщины»....

Сумская лучница настреляла на три медали на кубке Европы
22.07.2019 11:28

Сумская лучница настреляла на три медали на кубке Европы

15-20 июля в Бухаресте проходил 2-й этап юношеского кубка Европы по стрельбе из лука....

Сумские лучники отличились в Чернигове
22.07.2019 09:12

Сумские лучники отличились в Чернигове

Сегодня, 21 июля, в Чернигове завершился «Кубок Северщины» по стрельбе из лука....

Сумские лучники взяли вторую «бронзу» Универсиады в Неаполе
13.07.2019 19:02

Сумские лучники взяли вторую «бронзу» Универсиады в Неаполе

Артем Овчинников и Полина Родионова победили команду США....

Сумские лучницы с «бронзой» Всемирной универсиады
13.07.2019 12:29

Сумские лучницы с «бронзой» Всемирной универсиады

В Неаполе (Италия) продолжается Всемирная универсиада....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.