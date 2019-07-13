Сумские лучники отличились на «Золотой осени» во Львове 9-14 сентября во Львове проходил традиционный международный турнир по стрельбе из лука «Золотая осень».

В соревнованиях принимали участие 265 лучников из Украины, Польши, Грузии, Польши, Беларуси, Узбекистана и США. Сумские лучники традиционно не остались без медалей.

«Золото» в миксте завоевали Полина Родионова и Алексей Гунбин. Анна Вихрова и Владислав Лесняк были пятыми.

«Серебро» среди мужчин завоевал Алексей Гунбин. Владислав Лесняк был пятым, Артем Овчинников – восьмым, выполнив норматив мастера спорта международного класса… Лучшей среди женщин была Евгения Бадулина – восьмое место. Богдана Гапон выполнила норматив мастера спорта.

В командных стрельбах мужчины – Алексей Гунбин, Артем Овчинников и Никита Шишкин – взяли «серебро». Женские команды остались без медалей – пятое и шестое места.

Среди кадетов лучшим из наших был Егор Леоненко – шестое место.