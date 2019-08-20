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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:10359

Сумские копы задержали агрессивного наркомана

Патрульные обнаружили в агрессивного парня три пакетика с порошкообразным веществом неизвестного происхождения.

Патрулируя улицу Марко Вовчок, патрульные заметили мужчину, который, увидев полицейских, начал заметно нервничать, подозрительно себя вести и пытался избежать общения с инспекторами, прячась за домами.

Инспекторы остановили мужчину. 19-летний гражданин начал агрессивно вести себя и, не реагируя на требования стражей порядка, пытался уйти. В дальнейшем при проведении поверхностной проверки полицейские обнаружили у него три полиэтиленовых зип-пакетика с белым порошкообразным веществом, внешне похожим на амфетамин.

На место происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу, которая установит все обстоятельства дела.

Право Наркотики

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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