Сумские копы задержали агрессивного наркомана Патрульные обнаружили в агрессивного парня три пакетика с порошкообразным веществом неизвестного происхождения.

Патрулируя улицу Марко Вовчок, патрульные заметили мужчину, который, увидев полицейских, начал заметно нервничать, подозрительно себя вести и пытался избежать общения с инспекторами, прячась за домами.

Инспекторы остановили мужчину. 19-летний гражданин начал агрессивно вести себя и, не реагируя на требования стражей порядка, пытался уйти. В дальнейшем при проведении поверхностной проверки полицейские обнаружили у него три полиэтиленовых зип-пакетика с белым порошкообразным веществом, внешне похожим на амфетамин.

На место происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу, которая установит все обстоятельства дела.