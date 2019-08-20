Сумские копы задержали агрессивного наркомана

Патрулируя улицу Марко Вовчок, патрульные заметили мужчину, который, увидев полицейских, начал заметно нервничать, подозрительно себя вести и пытался избежать общения с инспекторами, прячась за домами.
Инспекторы остановили мужчину. 19-летний гражданин начал агрессивно вести себя и, не реагируя на требования стражей порядка, пытался уйти. В дальнейшем при проведении поверхностной проверки полицейские обнаружили у него три полиэтиленовых зип-пакетика с белым порошкообразным веществом, внешне похожим на амфетамин.
На место происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу, которая установит все обстоятельства дела.
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