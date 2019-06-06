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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:38232

Житель Сумщины выбил отцу глаз

45-летний житель Бурынского района во время ссоры так избил отца, что тот потерял глаз.

В дежурную часть Бурынского отделения полиции поступило сообщение от медицинских работников о том, что в больницу доставлен 74-летний местный с множественными гематомами век и лица, контузией тяжелой степени, разрывом склеры глаза. Сам пострадавший объяснил, что его избил сын. Полицейские разыскали мужчину на следующий день в сарае, где он спал.

Опросив всех участников происшествия, полицейские воссоздали картину случившегося. Отец и сын живут в одном селе, но в разных домах. Между ними сложились неприязненные отношения. Сын часто вспоминал отцу прежние обиды. Однако встречались часто, ведь сын держал в хозяйстве отца скот. В тот вечер он искал свою жену. Предполагая, что она могла быть у отца, зашел к нему. Во время разговора между мужчинами возник конфликт, то ли потому что кто-то неправильно кормит скот, то ли потому, что вспомнились детские обиды, но свои действия сын, будучи навеселе, уже не контролировал. Сначала ударил отца рукой по лицу, а потом начал бить палкой. Случайным свидетелем происшествия стала его дочь, которая также зашла к отцу, чувствуя неладное. Она и вызвала скорую.

По данному факту полицейские открыли уголовное производство по ч.1 ст.121 Уголовного кодекса Украины «Умышленное тяжкое телесное повреждение». Наказанием за увечье отца сыну может стоить до семи лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Тяжкие телесные повреждения

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