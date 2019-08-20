На Сумщине спасатели 4 раза ликвидировали возгорание дач

О пожаре сообщили случайные прохожие, которые увидели дым из-под кровли дома. На место происшествия были направлены дежурные караулы 1-й и 2-й государственных пожарно-спасательных частей.
По прибытию было установлено, что дом полностью охвачен огнем, образовалась угроза перекидывания огня на еще 7 рядом расположенных дачных домов.
В 14:10 возгорание локализовали, а в 14:30 - потратив на тушение 8 тонн воды, полностью ликвидировали.
В этот же день подобные случаи имели место в Сумском и Шосткинском районах.
Всего на тушение было привлечено 6 единиц специальной техники и 19 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.
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