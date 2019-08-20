На Сумщине спасатели 4 раза ликвидировали возгорание дач 15 сентября в 12:42 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании дачного дома в садовом кооперативе «Наука» в пгт Низы Сумского района.

О пожаре сообщили случайные прохожие, которые увидели дым из-под кровли дома. На место происшествия были направлены дежурные караулы 1-й и 2-й государственных пожарно-спасательных частей.

По прибытию было установлено, что дом полностью охвачен огнем, образовалась угроза перекидывания огня на еще 7 рядом расположенных дачных домов.

В 14:10 возгорание локализовали, а в 14:30 - потратив на тушение 8 тонн воды, полностью ликвидировали.

В этот же день подобные случаи имели место в Сумском и Шосткинском районах.

Всего на тушение было привлечено 6 единиц специальной техники и 19 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.