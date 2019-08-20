В Шостке горел склад древесного угля Масштабный пожар произошел в районе «Свемы» 15 сентября.

Как проинформировали во 2-м Государственном пожарно-спасательном отряде, вчера, 15 сентября, в 18.51 поступило сообщение о возгорании нежилого помещения по ул. Гагарина. Пожар ликвидирован. Его причины устанавливаются. По имеющимся данным, горел склад древесного угля. Кому он принадлежит, сейчас устанавливают правоохранители. Из-за пожара в части Шостки ощущался запах гари, пишет Шостка.инфо.