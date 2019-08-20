На Сумщине горят торфяники На Шосткинщине, между селами Калеевка и Вовна уже три дня горят трава и деревья, которые сами выросли на заброшенных участках.

Местные жители говорят, там расположены залежи торфа. Пламенем охвачена большая территория. Есть угроза возгорания леса. По данным «Шосткинского агролесхоза», туда была направлена спецтехника, которая отпахала админполосу, чтобы огонь не перебросился на лес, пишет Шостка.инфо.