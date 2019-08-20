На Сумщине горят торфяники

Местные жители говорят, там расположены залежи торфа. Пламенем охвачена большая территория. Есть угроза возгорания леса. По данным «Шосткинского агролесхоза», туда была направлена спецтехника, которая отпахала админполосу, чтобы огонь не перебросился на лес, пишет Шостка.инфо.
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