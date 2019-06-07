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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Сумские борцы-спартаковцы отличились в Скадовске

Спортсмены СГ ДЮСШ «Спартак» приняли участие в чемпионате ФСО «Спартак» по вольной борьбе среди юношей 2002-2003 г.р. и чемпионате ФСО «Спартак» по программе XVI Всеукраинской спартакиады «Юный спартаковец» по вольной борьбе среди юношей 2004-2005 г.р..

Турниры проходили 12-14 сентября в Скадовске.

Победителями и призерами стали:

I место - Гелых Иван (66 кг)

II место - Слипушко Александр (69 кг)

II место - Дудник Евгений (59 кг)

III место - Процык Кирилл 59 (кг)

Спортсменов подготовил тренер Руслан Лемешенко.

Спорт Вольная борьба

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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