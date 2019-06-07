Сумские борцы-спартаковцы отличились в Скадовске

Турниры проходили 12-14 сентября в Скадовске.
Победителями и призерами стали:
I место - Гелых Иван (66 кг)
II место - Слипушко Александр (69 кг)
II место - Дудник Евгений (59 кг)
III место - Процык Кирилл 59 (кг)
Спортсменов подготовил тренер Руслан Лемешенко.
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