Роменские спасатели вернулись с Херсонщины В пункт постоянной дислокации из Херсона вернулся расчет химико-радиометрической лаборатории части РХБ-защиты Межрегионального центра быстрого реагирования.

Роменские специалисты в течение 2 недель осуществляли мониторинг состояния природной среды на наличие опасных химических веществ.

Также спасатели обеспечивали безопасность и своевременное реагирование на возможные чрезвычайные ситуации вокруг завода ЧАО «Юкрейниан Кемикал Продактс».

Замеры осуществлялись на КПВВ Каланчак, КПВВ Чаплинка, с. Первоконстантиновка, Александровка, Преображенка, Ставки и на гидротехническом сооружении «КТ». Всего было выписано 12 протоколов исследования воздуха, сообщает пресс-служба центра.