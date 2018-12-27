Роменские спасатели вернулись с Херсонщины

Роменские специалисты в течение 2 недель осуществляли мониторинг состояния природной среды на наличие опасных химических веществ.
Также спасатели обеспечивали безопасность и своевременное реагирование на возможные чрезвычайные ситуации вокруг завода ЧАО «Юкрейниан Кемикал Продактс».
Замеры осуществлялись на КПВВ Каланчак, КПВВ Чаплинка, с. Первоконстантиновка, Александровка, Преображенка, Ставки и на гидротехническом сооружении «КТ». Всего было выписано 12 протоколов исследования воздуха, сообщает пресс-служба центра.
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