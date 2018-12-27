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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Роменские спасатели вернулись с Херсонщины

В пункт постоянной дислокации из Херсона вернулся расчет химико-радиометрической лаборатории части РХБ-защиты Межрегионального центра быстрого реагирования.

Роменские специалисты в течение 2 недель осуществляли мониторинг состояния природной среды на наличие опасных химических веществ.

Также спасатели обеспечивали безопасность и своевременное реагирование на возможные чрезвычайные ситуации вокруг завода ЧАО «Юкрейниан Кемикал Продактс».

Замеры осуществлялись на КПВВ Каланчак, КПВВ Чаплинка, с. Первоконстантиновка, Александровка, Преображенка, Ставки и на гидротехническом сооружении «КТ». Всего было выписано 12 протоколов исследования воздуха, сообщает пресс-служба центра.

Общество Роменский МЦБР

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