Сумской велосипедист взял бронзу чемпионата Украины

Воспитанник Сумской областной ДЮСШ Андрей Семибратов по сумме трех туров занял третье место.
Шоссейный велосипедный сезон близиться к своему завершению, и одной из заключительных гонок для наших спортсменов стал командный чемпионат Украины в...
Александр Головаш - победитель командного чемпионата Украины в индивидуальной гонке....
18-22 августа во Франции проходил знаменитый бревет «Париж – Брест – Париж»....
В Николаеве проходит чемпионат Украины по велоспорту....
14 сентября на Сумщине пройдет велобревет на 200 км «В гости к мамонту»....