Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Сумской велосипедист взял бронзу чемпионата Украины

13-15 сентября в Кропивницком проходил чемпионат Украины по велоспорту по неолимпийским видам программы.

Воспитанник Сумской областной ДЮСШ Андрей Семибратов по сумме трех туров занял третье место.

Спорт Велоспорт

По тематике

Сумской велосипедист с медалями чемпионата Украины
10.09.2019 09:50

Сумской велосипедист с медалями чемпионата Украины

Шоссейный велосипедный сезон близиться к своему завершению, и одной из заключительных гонок для наших спортсменов стал командный чемпионат Украины в...

Сумской велосипедист выиграл чемпионат Украины
29.08.2019 13:59

Сумской велосипедист выиграл чемпионат Украины

Александр Головаш - победитель командного чемпионата Украины в индивидуальной гонке....

Сумчане проехали 1200 км через Францию
23.08.2019 15:06

Сумчане проехали 1200 км через Францию

18-22 августа во Франции проходил знаменитый бревет «Париж – Брест – Париж»....

Сумской велосипедист стал чемпионом Украины
23.08.2019 09:04

Сумской велосипедист стал чемпионом Украины

В Николаеве проходит чемпионат Украины по велоспорту....

Сумские велоэкстремалы приглашают в гости к мамонту
14.08.2019 12:49

Сумские велоэкстремалы приглашают в гости к мамонту

14 сентября на Сумщине пройдет велобревет на 200 км «В гости к мамонту»....

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Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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