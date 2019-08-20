За выходные в Сумах произошло 4 ДТП с пострадавшими Об этом сообщает управление патрульной полиции в Сумской области.

14 сентября около 6 часов утра, на линию 102 поступило сообщение о ДТП на перекрестке улиц Интернационалистов и Ивана Сирко.

Предварительно, 21-летний водитель, управляя автомобилем ЗАЗ Forza, при выезде с улицы Интернационалистов на Ивана Сирко, не предоставил преимущества в движении транспортному средству ВАЗ под управлением 52-летнего мужчины. В результате столкновения автомобиля ЗАЗ Forza перевернулся на крышу. В больницу за медицинской помощью обратился водитель ВАЗа (ушиб мягких тканей лобной области) и 22-летний пассажир ЗАЗ Forza (ушиб таза). Обоих мужчин после оказания необходимой медицинской помощи медики отпустили домой.

Около 11 часов, по предварительным данным, 54-летний водитель, управляя автомобилем SubaruForester, при выезде с Театральной площади на улицу Гагарина, не предоставил преимущества в движении и допустил столкновение с автомобилем Daewoo Nexia. В результате ДТП 81-летняя пассажирка последнего получила травму в виде раны лобной области головы.

Около 16 часов на улице Харьковской 63-летний водитель, управляя автомобилем ВАЗ-2107, при обстоятельствах, которые на данный момент выясняются, не справился с управлением, после чего выехав за пределы проезжей части, совершил наезд на электроопору. Водитель получил телесные повреждения в виде закрытой черепно-мозговой травмы, сотрясения головного мозга и закрытой травмы грудной клетки.

15 сентября около 17 часов, предварительно, 36-летний водитель, управляя автомобилем ВАЗ-21101, при изменении направления движения на улице Леваневского, не предоставил преимущество в движении, после чего допустил столкновение с мотоциклом Viper, водитель которого двигался в попутном направлении. В результате ДТП 63-летний мотоциклист получил травму - рану нижних конечностей обеих голеней.

Во всех случаях на место происшествия выезжала следственно-оперативная группа Сумского отделения полиции. Проводятся проверки.