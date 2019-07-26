Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
17.09.2019 10:47550

На Сумщині АТОвці стають підприємцями

Служба зайнятості Сумщини постійно практикує індивідуальний підхід при наданні соціальних послуг учасникам АТО, в першу чергу - учасникам бойових дій.

З метою повернення вчорашніх воїнів до повноцінної трудової діяльності служба зайнятості сприяє їм у працевлаштуванні шляхом започаткування власної справи та здійснення виплати допомоги по безробіттю одноразово для організації підприємницької діяльності.

Одноразова виплата допомоги по безробіттю для організації безробітним підприємницької діяльності здійснюється в межах коштів, передбачених для цього бюджетом Фонду загальнообов’язкового державного страхування на випадок безробіття на поточній рік.

Наприклад,з 1 березня 2019 року серед бізнесменів-початківців – учасник АТО Василь Старков. Звільнившись з армійської служби нинішнього року, він вирішив здійснити свою давню мрію. Маючи досвід роботи слюсаря-сантехніка, тесляра, робітника будівельної бригади та інженера, Василь вирішив відкрити підприємництво з надання ремонтно-будівельних послуг населенню.

Звернувшись до Шосткинської міськрайонної філії Сумського обласного центру зайнятості, після індивідуальних консультацій, тестування на здатність до підприємницької діяльності, В.Старков пройшов безкоштовне професійне навчання з основ підприємницької діяльності, написав і захистив бізнес-план, зареєструвався як суб’єкт підприємницької діяльності та отримав кошти на відкриття власної справи. Завдання, яке ставить перед собою Василь Старков: індивідуальний підхід до кожного клієнта, цілісне задоволення замовлень, швидкість та якість здійснення робіт, надання гарантій.

Або ще приклад. Мешканець міста Ромни Вячеслав Максимов народився 10 серпня 1978 року, освіта - середньотехнічна. З 2016 по 2018 рік служив за контрактом на посаді командира відділення у військовій частині А0284 та брав участь у антитерористичній операції. Після демобілізації з військової служби звернувся до Роменської міськрайонної філії Сумського обласного центру зайнятості. За сприянням служби зайнятості пройшов підготовку на курсах з підприємницької діяльності, досконало вивчив інформацію про ведення підприємницької діяльності та склав бізнес-план за видами діяльності: послуги з монтажу та сервісного обслуговування мереж водопостачання, опалення та електромереж. Нині успішно працює та вдосконалює нові вектори розвитку бізнесу .

Загалом протягом 2017-2019 років 20 безробітних із числа учасників бойових дій розпочали підприємницьку діяльність шляхом отримання виплати допомоги по безробіттю одноразово. 

Общество Служба занятости Участники АТО

По тематике

30.08.2019 17:15

Ринок праці на Сумщині: кого потребує та що пропонує

Роботодавці потребують водіїв, продавців, підсобних робітників...

30.08.2019 16:51

На Сумщині вища освіта не є гарантом зайнятості

Протягом останніх років у Сумській обласній службі зайнятості збільшується чисельність безробітних з вищою освітою....

20.08.2019 09:05

На Сумщине насчитали 14 тысяч безработных

Главное управление статистики в Сумской области сообщает о состоянии рынка труда в Сумской области....

07.08.2019 09:13

Служба зайнятості Сумщини відроджує село

В Україні відбувається реформування багатьох сфер суспільного життя....

У Сумах відбудеться забіг у пам’ять загиблих воїнів АТО
26.07.2019 08:03

У Сумах відбудеться забіг у пам’ять загиблих воїнів АТО

У неділю, 25 серпня, з 09:00 по 12:00, у Сумах відбудеться забіг у пам’ять загиблих воїнів АТО міста Суми....

Новости

На Сумщине новый начальник областной полиции
17.09.2019 11:50
В центре города на сумчан ожидает многотонная опасность
Сегодня 13:24
Мошенница выманила у жительницы Сумщины 10 тысяч
Сегодня 13:12
На Химике копы поймали грабителей, избивших сумчанку
Сегодня 13:06
На Сумщине целый райцентр останется на день без газа
Сегодня 12:49
На Сумщине усиливают меры по противодействию АЧС
Сегодня 12:17
«Мобильный социальный офис» завтра будет работать в 12-м микрорайоне
Сегодня 11:47
Почетный гражданин Сум празднует день рождения
Сегодня 11:41
Как оказалось: у министра развития громад и территорий нет существенных замечаний к подготовке к отопительному сезону на Сумщине
Сегодня 11:28
Кому и почему в Сумах сегодня отключили воду
Сегодня 11:06
В Сумах снова взялись за ремонт Троицкой
Сегодня 11:00
В Сумах установили табло-радары, чтобы усмирить лихачей
Сегодня 10:44
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.