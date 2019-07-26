На Сумщині АТОвці стають підприємцями Служба зайнятості Сумщини постійно практикує індивідуальний підхід при наданні соціальних послуг учасникам АТО, в першу чергу - учасникам бойових дій.

З метою повернення вчорашніх воїнів до повноцінної трудової діяльності служба зайнятості сприяє їм у працевлаштуванні шляхом започаткування власної справи та здійснення виплати допомоги по безробіттю одноразово для організації підприємницької діяльності.

Одноразова виплата допомоги по безробіттю для організації безробітним підприємницької діяльності здійснюється в межах коштів, передбачених для цього бюджетом Фонду загальнообов’язкового державного страхування на випадок безробіття на поточній рік.

Наприклад,з 1 березня 2019 року серед бізнесменів-початківців – учасник АТО Василь Старков. Звільнившись з армійської служби нинішнього року, він вирішив здійснити свою давню мрію. Маючи досвід роботи слюсаря-сантехніка, тесляра, робітника будівельної бригади та інженера, Василь вирішив відкрити підприємництво з надання ремонтно-будівельних послуг населенню.

Звернувшись до Шосткинської міськрайонної філії Сумського обласного центру зайнятості, після індивідуальних консультацій, тестування на здатність до підприємницької діяльності, В.Старков пройшов безкоштовне професійне навчання з основ підприємницької діяльності, написав і захистив бізнес-план, зареєструвався як суб’єкт підприємницької діяльності та отримав кошти на відкриття власної справи. Завдання, яке ставить перед собою Василь Старков: індивідуальний підхід до кожного клієнта, цілісне задоволення замовлень, швидкість та якість здійснення робіт, надання гарантій.

Або ще приклад. Мешканець міста Ромни Вячеслав Максимов народився 10 серпня 1978 року, освіта - середньотехнічна. З 2016 по 2018 рік служив за контрактом на посаді командира відділення у військовій частині А0284 та брав участь у антитерористичній операції. Після демобілізації з військової служби звернувся до Роменської міськрайонної філії Сумського обласного центру зайнятості. За сприянням служби зайнятості пройшов підготовку на курсах з підприємницької діяльності, досконало вивчив інформацію про ведення підприємницької діяльності та склав бізнес-план за видами діяльності: послуги з монтажу та сервісного обслуговування мереж водопостачання, опалення та електромереж. Нині успішно працює та вдосконалює нові вектори розвитку бізнесу .

Загалом протягом 2017-2019 років 20 безробітних із числа учасників бойових дій розпочали підприємницьку діяльність шляхом отримання виплати допомоги по безробіттю одноразово.