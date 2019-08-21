На Сумщине амфетаминщику дали 2 года за решеткой Конотопской местной прокуратурой поддержано публичное обвинение в отношении 30-летнего конотопчанина, который прогуливался по городу с психотропным веществом в кармане.

Событие произошло в апреле текущего года. Сотрудники полиции увидели в общественном месте человека, который вел себя подозрительно. Как выяснилось, мужчина находился в состоянии наркотического опьянения. Более того, правоохранители обнаружили у него порошкообразное вещество, которое, согласно заключению экспертизы, является амфетамином весом 0,3 г.

Обвиняемый свою вину признал. Пояснил, что хранил психотропное вещество исключительно для собственного употребления, без цели сбыта. По приговору суда первой инстанции он признан виновным по ч. 2 ст. 309 (незаконное хранение психотропных веществ без цели сбыта) УК Украины и осужден к 2 годам лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры области.