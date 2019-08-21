Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:16223

На Сумщине амфетаминщику дали 2 года за решеткой

Конотопской местной прокуратурой поддержано публичное обвинение в отношении 30-летнего конотопчанина, который прогуливался по городу с психотропным веществом в кармане.

Событие произошло в апреле текущего года. Сотрудники полиции увидели в общественном месте человека, который вел себя подозрительно. Как выяснилось, мужчина находился в состоянии наркотического опьянения. Более того, правоохранители обнаружили у него порошкообразное вещество, которое, согласно заключению экспертизы, является амфетамином весом 0,3 г.

Обвиняемый свою вину признал. Пояснил, что хранил психотропное вещество исключительно для собственного употребления, без цели сбыта. По приговору суда первой инстанции он признан виновным по ч. 2 ст. 309 (незаконное хранение психотропных веществ без цели сбыта) УК Украины и осужден к 2 годам лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Право Конотоп Наркотики Приговор суду

По тематике

Сумские копы задержали агрессивного наркомана
Вчера 16:10

Сумские копы задержали агрессивного наркомана

Патрульные обнаружили в агрессивного парня три пакетика с порошкообразным веществом неизвестного происхождения....

На Сумщине наркотики в колонию доставлял пожарный
Вчера 14:53

На Сумщине наркотики в колонию доставлял пожарный

В Роменской исправительной колонии (№ 56) пресечена попытка доставки запрещенных предметов....

В Роменской колонии у осужденного нашли наркотики
13.09.2019 12:52

В Роменской колонии у осужденного нашли наркотики

В Роменской исправительной колонии (№56) изъяты запрещенные предметы....

Сумчанка сдала мужа-наркомана копам
13.09.2019 10:23

Сумчанка сдала мужа-наркомана копам

Инспекторы получили вызов о конфликте, который произошел между супругами в одном из домов на улице Петропавловской....

12.09.2019 14:16

На Сумщине спасатели достали мужчину из 12-метрового колодца (видео)

12 сентября в 3:04 в Службу спасения «101» поступило сообщение, что в г. Конотоп по ул. Дмитрия Карпенко в воде...

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.