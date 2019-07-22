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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Сумcкой стронгмен с «серебром» первой лиги

Сумчанин взял «серебро» в финале первой лиги чемпионата Украины по стронгмену.

15 сентября в Павлограде проходил финал первой лиги чемпионата Украины по стронгмену.

В турнире приняли участие 7 спортсменов по итогам выступлений на предварительных этапах. Стронгмены тянули 8,5-тонный грузовик, делали «прогулку фермера» со 120 кг в руках и т.д., всего 5 упражнений, за каждое начислялись очки. В итоге чемпионом стал Денис Дубровский (Киев) – 31 очко, всего на одно меньше у сумчанина Алексея Бирюкова, на 5 – у Богданв Ксенчука (Кривой Рог).

Спорт Стронгмен

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