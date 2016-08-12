В Сумах провели чемпионат области по картингу

Всего в соревнованиях приняло участие 26 спортсменов. По результатам соревнований 3-е командное место получил Центр внешкольной работы г. Сумы, 2-ое место заняла Станция юных техников (Конотоп), а победу одержала Областная ДЮСШ технических видов спорта отделения «Картинг», основанное в Конотопе.
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