В Сумах провели чемпионат области по картингу 14 сентября в г. Сумы прошел открытый чемпионат области по картингу среди юношей разного возраста.

Всего в соревнованиях приняло участие 26 спортсменов. По результатам соревнований 3-е командное место получил Центр внешкольной работы г. Сумы, 2-ое место заняла Станция юных техников (Конотоп), а победу одержала Областная ДЮСШ технических видов спорта отделения «Картинг», основанное в Конотопе.