В Шостке водитель «ГАЗели» подрезал фуру и скрылся с места ДТП 16 сентября около 16.35 на ул. Черниговской в Шостке произошло дорожно-транспортное происшествие.

Большегрузный автомобиль «DAF» двигался в сторону центра, и его подрезала «ГАЗель».

«Я ехал спокойненько, не спеша, 35-40 км/ч. Обгоняет меня «ГАЗель». Вижу в зеркало: он начинает меня прижимать. Я начал уходить от удара, по тормозам и перед столбом остановился», – рассказывает водитель фуры.

«ГАЗель» задела «DAF». От удара было повреждено зеркало заднего вида грузовика. Виновник ДТП скрылся с места происшествия. Автомобиль разыскивают правоохранители, пишет Шостка.инфо.