В Шостке водитель «ГАЗели» подрезал фуру и скрылся с места ДТП

Большегрузный автомобиль «DAF» двигался в сторону центра, и его подрезала «ГАЗель».
«Я ехал спокойненько, не спеша, 35-40 км/ч. Обгоняет меня «ГАЗель». Вижу в зеркало: он начинает меня прижимать. Я начал уходить от удара, по тормозам и перед столбом остановился», – рассказывает водитель фуры.
«ГАЗель» задела «DAF». От удара было повреждено зеркало заднего вида грузовика. Виновник ДТП скрылся с места происшествия. Автомобиль разыскивают правоохранители, пишет Шостка.инфо.
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