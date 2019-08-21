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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:50666

На Сумщине новый начальник областной полиции

Сегодня, 17 сентября, в Сумы приехал глава Национальной полиции Украины Сергей Князев.

Он прибыл в Сумы, чтобы представить полицейским области нового руководителя. Приказом главы Нацполиции от 17 сентября главой полиции Сумщины назначили Руслана Пинягу, пишет sumy.today.

По словам главы Нацполиции Украины Сергея Князева, теперь уже экс-главы полиции Сумщины  Николай Лушпиенко перейдет на должность с большим объемом работы, поскольку полиция Сумщины показала хорошие результаты. Вероятнее всего он возглавит полицию Запорожской области.

Ранее Руслан Пиняга исполнял обязанности заместителя начальника ГУНП в Сумской области - начальника криминальной полиции. С 2018 года работал заместителем начальника департамента стратегических расследований Нацполиции Украины в Киеве, пишет UA:СУМИ.

Право Руслан Пиняга
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