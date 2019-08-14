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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:02251

В Сумах прошел чемпионат области по боксу

13-15 сентября в Сумах состоялся чемпионат области по боксу.

Соревнования прошли на боксерском ринге стадиона «Авангард». В них приняли участие больше сотни боксеров со всей области.

Победителями в возрастной категории 2004-2005 г.р. стали: Ростислав Прокопович (Лебедин), Денис Заплюсвичка (Лебедин), Дмитрий Птащенко (Сумы), Евгений Коренев (Сумы), Тимур Тимченко (Сумы).

Среди юношей 2006-2007 г.р.чемпионами  стали: Сергей Гришин (Боромля), Сергей Еремин  (Глухов), Виктор Велиев (Боромля), Виталий Махатков (Шостка), Арсений Рычков (Шостка), Владислав Тимченко (Лебедин), Богдан Плаходько (Лебедин), Артем Сердюк (Сумы), Александр Горбачев (Шостка).

Среди юношей 2008 г.р. и младше лучшими стали: Александр Стеблянко (Лебедин), Матвей Лева (Сумы), Никита Жарик (Сумы), Богдан Рева (Глухов), Максим Павлик (Глухов), Иван Чирко (Сумы), Тимур Редько (Сумы), Максим Романенко (Глухов), Эльяр Коломойченко (Шостка), Ефим Воловик (Сумы).

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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