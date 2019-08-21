Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:28138

Шосткинские гимнастки покорили Одессу

13-15 сентября состоялся Всеукраинский турнир по художественной гимнастике «Одесса Мама 2019».

Более 260 гимнасток из разных городов Украины приехали на эти соревнования. Команда Шосткинской КДЮСШ «Барса» в составе 6 гимнасток достойно представила Сумщину, завоевав бронзовые награды в разных возрастных категориях. Поздравляем Степанищенко Алеся, Харламову Полину, Чернову Елизавету, Гончаренко Софию, Заяц Елизавету и их тренера Юлию Токареву.

Особенностью этих соревнований было проведение фестиваля показательных выступлений. Оценивало номера профессиональное жюри, в составе которого были известные люди Одессы. Борьба между участниками была очень жесткой, потому оценивалась отдельно музыка, композиция, актерское мастерство, костюм и хореография. С отрывом и суммой 240 баллов среди команд победительницами фестиваля стали наши девушки Елизавета и Александра Заяц с номером «Две половинки». Они были единственными, кто получил по 10 баллов от каждого члена жюри за хореографию. Шостка поднялась на первую ступеньку пьедестала.

Спорт Художественная гимнастика Шостка

По тематике

В Шостке водитель «ГАЗели» подрезал фуру и скрылся с места ДТП
Сегодня 12:10

В Шостке водитель «ГАЗели» подрезал фуру и скрылся с места ДТП

16 сентября около 16.35 на ул. Черниговской в Шостке произошло дорожно-транспортное происшествие....

Вчера 16:56

В Шостке горел склад древесного угля

Масштабный пожар произошел в районе «Свемы» 15 сентября....

13.09.2019 17:53

В Шостке молодая пара обокрала случайного знакомого, который пригласил их к себе в гости

В полицию с заявлением о краже денег из квартиры обратился 54-летний житель Шостки....

На Сумщине полиция разыскивает мать с тремя детьми
06.09.2019 11:18

На Сумщине полиция разыскивает мать с тремя детьми

Все они жители Шостки. 27-летняя Елена Карпенко вместе со своими детьми Анастасией, 2009 г.р., Дмитрием, 2012 г.р. и Анной, 2014...

05.09.2019 15:40

На Сумщине дали по 7 лет за нападение на «менялу»

Двое 21-летних парней, совершивших разбойное нападение, получили справедливое наказание....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.