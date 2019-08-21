Шосткинские гимнастки покорили Одессу

Более 260 гимнасток из разных городов Украины приехали на эти соревнования. Команда Шосткинской КДЮСШ «Барса» в составе 6 гимнасток достойно представила Сумщину, завоевав бронзовые награды в разных возрастных категориях. Поздравляем Степанищенко Алеся, Харламову Полину, Чернову Елизавету, Гончаренко Софию, Заяц Елизавету и их тренера Юлию Токареву.
Особенностью этих соревнований было проведение фестиваля показательных выступлений. Оценивало номера профессиональное жюри, в составе которого были известные люди Одессы. Борьба между участниками была очень жесткой, потому оценивалась отдельно музыка, композиция, актерское мастерство, костюм и хореография. С отрывом и суммой 240 баллов среди команд победительницами фестиваля стали наши девушки Елизавета и Александра Заяц с номером «Две половинки». Они были единственными, кто получил по 10 баллов от каждого члена жюри за хореографию. Шостка поднялась на первую ступеньку пьедестала.
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