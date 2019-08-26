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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:01246

Сумчан кличуть у суд на лекцію про булінг

У наш час булінг став досить поширеним явищем, за яким стоїть чимало психологічних, педагогічних і соціальних проблем сьогодення.

Різні погляди, звички та характер можуть стати причиною загострення стосунків. Підлітки у цьому плані є найбільш вразливою категорією суспільства.

Тому ця проблема дуже актуальна і потребує свого вирішення.

21 вересня о 12.00 Зарічний райсуд Сум () запрошує всіх, для кого ця тема є цікавою та актуальною, на чергову зустріч в рамках проекту «Вас чекають у суді», під час якої буде обговорено ряд важливих питань:

- Що таке булінг. Його види, ознаки та причини.

- Кібербулінг та як від нього захистися.

- Куди звертатися за допомогою, якщо Ваша дитина постраждала від булінгу.

- Відповідальність за прояви булінгу.

- Стратегії поведінки батьків, дитина яких є булером чи навпаки стала його жертвою. Як побороти булінг. Поради психолога.

У зустрічі прийматимуть участь суддя-спікер Зарічного районного суду м. Суми Ганна Шелєхова; практичний психолог та соціальний педагог Софія Стеценко; начальник відділу забезпечення роботи контактного центру РЦБПД у Сумській області Олексій Рибалка; інспектор ювенальної превенції СВП ГУНП в Сумській області Ярослав Христич.

Місце проведення: 1 поверх Зарічного районного суду м. Суми, зал судового засідання №100 (прибудова) – вул. Академічна, 13.

Шановні громадяни, також звертаємо Вашу увагу, що долучаються до співпраці у даному проекті і працівники Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Сумській області шляхом надання юридичних консультацій громадянам.

Право Буллинг

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