Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
17.09.2019 12:352140

На Сумщине объявили штормовое предупреждение

Сумской областной гидрометцентр распространил информацию о штормовом предупреждении на Сумщине.

Утром и днем 18 сентября по Сумской области и г. Сумы ожидаются порывы западного ветра 17-22 м/с (I-й уровень опасности, желтый), говорится в сообщении.

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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