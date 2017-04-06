На Сумщине объявили штормовое предупреждение

Утром и днем 18 сентября по Сумской области и г. Сумы ожидаются порывы западного ветра 17-22 м/с (I-й уровень опасности, желтый), говорится в сообщении.
Днем 2 июля по Сумской области и г.Сумы ожидается гроза, местами: град, шквалы 15-20 м/с I-й уровень опасности, желтый....
По информации Украинского гидрометеорологического центра до конца суток 20 марта в Винницкой, Кировоградской, Днепропетровской, Одесской и Николаевской областях сильный снег,...
Оперативно реагировать на ухудшение погодных условий поручил глава Сумской облгосадминистрации Николай Клочко руководителям на местах по итогам заседания областной комиссии...
В четверг, 6 апреля, в Сумах и по области объявлено штормовое предупреждение....