Пьяную скутеристку остановили сумские патрульные

Как выяснилось, 18-девушка не имела водительского удостоверения, зато у нее были признаки алкогольного опьянения. Она согласилась пройти осмотр с помощью алкотеста на месте остановки. Прибор показал результат 0,65 промилле, что более чем 3 раза превышает допустимую норму.
В отношении нее патрульные составили протокол по ст. 130 (управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения) КоАП и вынесли постановление по ч. 2 ст. 126 (управление транспортным средством лицом, не права управления) КоАП. От управления ее отстранили.
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