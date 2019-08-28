Пьяную скутеристку остановили сумские патрульные Во время патрулирования дороги национального значения Н-12 «Сумы-Полтава», в Тростянце, экипаж патрульной полиции остановил транспортное средство Honda Dio, водитель которого была без мотошлема.

Как выяснилось, 18-девушка не имела водительского удостоверения, зато у нее были признаки алкогольного опьянения. Она согласилась пройти осмотр с помощью алкотеста на месте остановки. Прибор показал результат 0,65 промилле, что более чем 3 раза превышает допустимую норму.

В отношении нее патрульные составили протокол по ст. 130 (управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения) КоАП и вынесли постановление по ч. 2 ст. 126 (управление транспортным средством лицом, не права управления) КоАП. От управления ее отстранили.