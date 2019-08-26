В Сумах пройдет турнир по кроссфиту Турнир по кроссфиту пройдет 21 сентября в спортклубе «B-tone».

Турнир по кроссфиту для атлетов, которые никогда не выступали и хотят попробовать себя на соревнованиях пройдет в суботу, 21 сентября, в спортклубе «B-tone» (ул. Заливная, 15).

Начало турнира: 11:00.

Турнир будет проведен в нескольких категориях:

- мужчины 16-35 лет;

- мужчины 35+;

- женщины.

К турниру допускаются все желающие. Стоимость регистрации участников - 100 гривен.

Для клиентов спортивного клуба «B-tone» - регистрация бесплатно.

Подробнее о турнире можно узнать в ресепшн клуба, по телефону 050 484 87 90, 0542 79 07 90 или на странице мероприятия в Фейсбуке.