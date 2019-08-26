В Сумах пройдет турнир по кроссфиту

Турнир по кроссфиту для атлетов, которые никогда не выступали и хотят попробовать себя на соревнованиях пройдет в суботу, 21 сентября, в спортклубе «B-tone» (ул. Заливная, 15).
Начало турнира: 11:00.
Турнир будет проведен в нескольких категориях:
- мужчины 16-35 лет;
- мужчины 35+;
- женщины.
К турниру допускаются все желающие. Стоимость регистрации участников - 100 гривен.
Для клиентов спортивного клуба «B-tone» - регистрация бесплатно.
Подробнее о турнире можно узнать в ресепшн клуба, по телефону 050 484 87 90, 0542 79 07 90 или на странице мероприятия в Фейсбуке.
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