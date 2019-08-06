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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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На Сумщине определили самое спортивное село

14 сентября в Недригайлове состоялись традиционные соревнования «Лучшее спортивное село Сумщины-2019 года».

Лучшие спортсмены сельских, поселковых советов из 8 районов Сумской области, а именно: Конотопского, Лебединского, Липоводолинского, Краснопольского, Недригайловского, Путивльского, Тростянецкого, Шосткинского районов демонстрировали свое умение в мини-футболе, гиревом спорте, шашках, шахматах, перетягивании каната, настольном теннисе, армспорте и дартсе.

По общему количеству очков первое место в соревнованиях заняла команда с. Становая Тростянецкого района, второе место - команда с. Иваница Недригайловского района, третье место - с. Юровка Конотопского района.

Спорт Спортивное село

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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