На Сумщине определили самое спортивное село

Лучшие спортсмены сельских, поселковых советов из 8 районов Сумской области, а именно: Конотопского, Лебединского, Липоводолинского, Краснопольского, Недригайловского, Путивльского, Тростянецкого, Шосткинского районов демонстрировали свое умение в мини-футболе, гиревом спорте, шашках, шахматах, перетягивании каната, настольном теннисе, армспорте и дартсе.
По общему количеству очков первое место в соревнованиях заняла команда с. Становая Тростянецкого района, второе место - команда с. Иваница Недригайловского района, третье место - с. Юровка Конотопского района.
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