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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:52210

На Сумщине всего 14 тысяч безработных

Главное управление статистики в Сумской области сообщает о состоянии рынка труда в области.

В течение января-августа 2019 года статус безработного в центрах занятости области получили 18104 человек. За этот период при содействии Госслужбы занятости трудоустроено 9169 человек, больше всего - в г. Сумы, Лебединском, Конотопском и Шосткинском районах. Кроме того, 4964 человека проходили профобучение, участвовали в общественных работах и работах временного характера.

На конец августа текущего года на учете оставалось 14053 безработных, из которых более четверти - это молодежь в возрасте до 35 лет. В то же время, в базе вакансий насчитывалось 3206 свободных рабочих мест. На 1 вакантную должность в среднем претендовало 4 человека.

Пособие по безработице на конец августа 2019 года получали 11389 человек. Средний размер помощи в августе текущего года составил 2961 грн против 2328 грн - в прошлом году.

Экономика Безработные Статистика

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