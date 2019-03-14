В Сумах правонарушитель наловил раков на 12-тысячный штраф Сегодня, 17 сентября, государственными инспекторами вместе с представителями полиции во время проведения рейда на р. Псел в г. Сумы в запретный период выявлено грубое нарушение правил рыболовства.

Около 4 утра был обнаружен местный житель, который в гидрокостюме с помощью акваланга осуществлял вылов раков. Ему удалось добыть 485 раков, общим весом около 10 кг. Сумма нанесенного ущерба, нанесенного рыбному хозяйству Украины составила 12 367,5 грн.

На лицо составлен протокол по ч. 4 ст. 85 КУоАП. Орудия лова изъяты.

Если Вы стали свидетелем нарушения природоохранного законодательства - просьба срочно сообщать по телефону телефонной «горячей линии» Сумского рыбоохранного патруля (096) 838-25-70 или (0542) 77-90-13, сообщает Сумской рыбоохранный патруль.

Дополнительная информация:

Напоминаем: запрет на лов раков в период второй линьки в Сумской области продолжается до 30 сентября 2019 года. За превышение суточной нормы вылова раков предусмотрена административная ответственность по ч. 4 ст. 85 КУоАП (штраф от 340 до 680 грн). Кроме того, нарушителю придется оплатить убытки в размере 25,5 грн за каждый экземпляр незаконно выловленного рака. Согласно Правилам любительского и спортивного рыболовства во внутренних водоемах добыча широкопалого рака запрещена.