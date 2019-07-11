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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:21199

В суде допросили пострадавших в ДТП с копом

Сегодня, 17 сентября в Заречном райсуде г. Сумы состоялось очередное заседание по делу в отношении полицейского, обвиняемого в совершении ДТП на перекрестке улиц Петропавловская и Перекопская в Сумах.

Действия водителя квалифицированы по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее тяжкие последствия). Во время заседания допросили потерпевших. Следующее назначено на 25 сентября, пишет sumy.today.

Напомним: речь идет о резонансном дорожно-транспортном происшествии, которое произошло в г. Сумы 19 августа 2018 года около 14.45. Тогда служебный автомобиль патрульной полиции на перекрестке улиц Петропавловская и Перекопская столкнулся с Аudi A4, вследствие чего транспортное средство полицейских отбросило на тротуар, где находились пешеходы. Всего в ДТп пострадали восемь человек.

Право ДТП с патрульными

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