В Сумах утепляют детскую больницу за немецкие деньги Сумы стали победителем грантового проекта «Партнерство по модернизации: энергоэффективность в больницах».

Сегодня, 17 сентября, вместе с представителями Немецкого общества международного сотрудничества (GIZ) GmbH мэр Сум Александр Лысенко посетили детскую клиническую больницу Святой Зинаиды и проверили ход выполнения работ.

На этот объект выделено 300 тыс. евро из немецкого бюджета и 90 тыс. евро из городского бюджета Сум, сообщается на странице мэра Сум в Фейсбуке.

Утепление производит ООО «Электро Лэнд». Закончить должны до ноября 2019 года.