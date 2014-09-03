В Сумах утепляют детскую больницу за немецкие деньги

Сегодня, 17 сентября, вместе с представителями Немецкого общества международного сотрудничества (GIZ) GmbH мэр Сум Александр Лысенко посетили детскую клиническую больницу Святой Зинаиды и проверили ход выполнения работ.
На этот объект выделено 300 тыс. евро из немецкого бюджета и 90 тыс. евро из городского бюджета Сум, сообщается на странице мэра Сум в Фейсбуке.
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