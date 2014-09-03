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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:47231

В Сумах утепляют детскую больницу за немецкие деньги

Сумы стали победителем грантового проекта «Партнерство по модернизации: энергоэффективность в больницах».

Сегодня, 17 сентября, вместе с представителями Немецкого общества международного сотрудничества (GIZ) GmbH мэр Сум Александр Лысенко посетили детскую клиническую больницу Святой Зинаиды и проверили ход выполнения работ.

На этот объект выделено 300 тыс. евро из немецкого бюджета и 90 тыс. евро из городского бюджета Сум, сообщается на странице мэра Сум в Фейсбуке.

Утепление производит ООО «Электро Лэнд». Закончить должны до ноября 2019 года.

Общество Сумская городская детская больница Утепление

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