В суд по взрыву на Лушпы не явился эксперт

Сегодня, 17 сентября, в связи с неявкой эксперта, отложено рассмотрение уголовного производства в отношении гражданина Л., который обвиняется в совершении взрыва в доме по проспекту М. Лушпы (ч. 2 ст. 194 УК Украины).
Следующее судебное заседание состоится 27 сентября 2019 года.
Напомним: событие произошло 9 января 2017 года около 8.30. Гражданин Л. обвиняется в том, что в квартире, принадлежащей его матери, отсоединил в кухне шланг газовой плиты от трубы газоснабжения и открыл газовый кран. Так обеспечил поступление природного газа в помещения квартиры и дома.
Дождавшись пока газ заполнил помещение квартиры, гражданин Л. умышленно поджег газовоздушную смесь, которая образовалась, что привело к ее возгорания и взрыву, сообщает Заречный райсуд Сум.
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