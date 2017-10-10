В суд по взрыву на Лушпы не явился эксперт В Сумах продолжается рассмотрение дела по факту взрыва в доме по проспекту М. Лушпы.

Сегодня, 17 сентября, в связи с неявкой эксперта, отложено рассмотрение уголовного производства в отношении гражданина Л., который обвиняется в совершении взрыва в доме по проспекту М. Лушпы (ч. 2 ст. 194 УК Украины).

Следующее судебное заседание состоится 27 сентября 2019 года.

Напомним: событие произошло 9 января 2017 года около 8.30. Гражданин Л. обвиняется в том, что в квартире, принадлежащей его матери, отсоединил в кухне шланг газовой плиты от трубы газоснабжения и открыл газовый кран. Так обеспечил поступление природного газа в помещения квартиры и дома.

Дождавшись пока газ заполнил помещение квартиры, гражданин Л. умышленно поджег газовоздушную смесь, которая образовалась, что привело к ее возгорания и взрыву, сообщает Заречный райсуд Сум.