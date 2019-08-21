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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:09112

В Сумах завтра резко похолодает

Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в среду, 18 сентября, в Сумах ожидается порывистый ветер.

В течение суток синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду, ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь. Ветер западный, ночью 7-12 м/с, утром и днем 9-14, порывы 17-22 м/с.

Ночью столбики термометров покажут 9-11 °С, днем - 12-14 °С.

Общество Прогноз погоды

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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