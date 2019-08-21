Кто из сумчан едет на чемпионат мира по легкой атлетике 16 сентября закрылась заявка команд для участия в чемпионате мира-2019, который пройдет 27 сентября - 6 октября в Дохе (Катар).

В составе украинской сборной 43 человека – 27 женщин и 16 мужчин. Среди них всего одна сумчанка – Инна Кашина, которая выступит в спортивной ходьбе на 20 км. Кроме того, за сборную выступят уроженцы Сумщины: Анна Плотицына (бег на 100 м с барьерами) и Ирина Новожилова (метание молота). Также выступят студенты СумГУ: Анна Красуцкая (тройной прыжок), Анастасия Брызгина (эстафета 4х400 м), Алексей Поздняков (эстафета 4х400м), а также уже выпускник СумГУ Сергей Смелик (бег на 200 м).