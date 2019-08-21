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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:45251

Кто из сумчан едет на чемпионат мира по легкой атлетике

16 сентября закрылась заявка команд для участия в чемпионате мира-2019, который пройдет 27 сентября - 6 октября в Дохе (Катар).

В составе украинской сборной 43 человека – 27 женщин и 16 мужчин. Среди них всего одна сумчанка – Инна Кашина, которая выступит в спортивной ходьбе на 20 км. Кроме того, за сборную выступят уроженцы Сумщины: Анна Плотицына (бег на 100 м с барьерами) и Ирина Новожилова (метание молота). Также выступят студенты СумГУ: Анна Красуцкая (тройной прыжок), Анастасия Брызгина (эстафета 4х400 м), Алексей Поздняков (эстафета 4х400м), а также уже выпускник СумГУ Сергей Смелик (бег на 200 м).

Спорт Легкая атлетика

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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