Копы остановили сумчанина с полной сумкой «травки»

Патрулируя улицу Прокофьева, экипаж патрульных увидел мужчину, который очень резко изменил направление движения, увидев автомобиль полицейских. Его поведение вызвало подозрение у стражей порядка.
Патрульные догнали и остановили прохожего. Тот сильно нервничал и путался в показаниях. Во время проведения поверхностной проверки полицейские обнаружили у него вещество растительного происхождения, внешне похожее на наркотическое, которое он прятал в сумке. Сам же 18-летний сумчанин объяснил, что случайно нашел ее его улице и решил отнести найдено своему знакомому, а вот зачем это все им - объяснить не смог.
Для проведения соответствующих следственных действий и изъятия обнаруженного вещества на место происшествия вызвали следственно-оперативную группу Сумского отделения полиции. В дальнейшем все обстоятельства происшествия будут устанавливать следователи.
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