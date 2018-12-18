Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:53221

Шосткинец стал золотым призером Кубка мира по джиу-джитсу

Соревнования проходили в столице Румынии Бухаресте.

Кубок мира был разыгран в рамках традиционного турнира Balkan Open и собрал около 1300 участников из 29 стран, пишет Шостка.инфо.

Шосткинец Кирилл Карпенко, которого тренирует Дмитрий Бочаров, выступал в категории U21 (18-20 лет) до 77 кг.

– Моими соперниками были спортсмены из Украины, Румынии и Израиля. Сильные, хорошо подготовленные и заряженные на победу. В первом поединке меня дисквалифицировали за запрещенный болевой прием, второй, с украинцем, я выиграл досрочно, в третьем – победил по баллам, – рассказал спортсмен.

В результате Кирилл Карпенко стал победителем и завоевал золотую медаль в своей категории.

– Главное – настрой. На соревнованиях от этого зависит 90 % успеха. Когда я впервые выступал на чемпионате Европы в Италии, то выйдя на огромную арену, где были тысячи зрителей, попросту растерялся и не понимал, что делать. Хотя тогда у меня тоже был неплохой результат, в своей подгруппе я стал пятым. Теперь же я был спокоен и уверен в себе. И все получилось, – говорит Кирилл.

Шосткинец занимается традиционным японским и бразильским джиу-джитсу. На соревнованиях выступает в разделе не-ваза, где основное внимание уделяется переводу противника в борьбу на землю, а также техникам, позволяющим быстро закончить поединок (болевые и удушающие приемы). Не-ваза признан «умным» разделом борьбы, где решающее значение имеет не грубая сила и функциональная форма, а, прежде всего, технический арсенал спортсмена. Джиу-джитсу Кирилл занимается с 12 лет. По словам спортсмена, в этот вид спорта он попал случайно, по предложению крестной.

– До этого я много лет занимался рукопашным боем. А потом крестная, которая уже посещала тренировки по джиу-джитсу, предложила прийти, попробовать. После первой тренировки наутро почувствовал сильную крепатуру во всем теле и понял, что будет сложно, но интересно. Вскоре втянулся и понял: это мое, – говорит Кирилл.

Уже в первый год занятий шосткинец выиграл областные соревнования. Потом были победы на всеукраинском уровне. Кирилл Карпенко вошел в состав сборной Украины и планирует и дальше покорять Европу и мир.

Спорт Джиу-джитсу

По тематике

Сумской боец поедет на чемпионат мира по боевому джиу-джитсу
24.06.2019 21:26

Сумской боец поедет на чемпионат мира по боевому джиу-джитсу

22-23 июня в Ирпене проходил чемпионат Украины по боевому джиу-джитсу....

Бойцы с Сумщины отличились в Нидерландах
17.05.2019 12:12

Бойцы с Сумщины отличились в Нидерландах

В г. Амерсфорт (Нидерланды) прошел турнир Dutch Open по джиу-джитсу....

Сумские бойцы покорили Киевщину
21.03.2019 17:01

Сумские бойцы покорили Киевщину

15 марта в Белой Церкви прошел Открытый кубок Киевской области по джиу-джитсу....

Сумские бойцы отличились в Харькове
04.03.2019 11:40

Сумские бойцы отличились в Харькове

2 марта в Харькове прошел Открытый чемпионат области по боевому джиу-джитсу....

В Сумах прошел открытый чемпионат области по боевому джиу-джитсу
18.12.2018 13:11

В Сумах прошел открытый чемпионат области по боевому джиу-джитсу

15 декабря в спорткомплексе «Динамо» провели открытый чемпионат области по боевому джиу-джитсу....

Новости

На Сумщине новый начальник областной полиции
Вчера 11:50
Сумским хоккеисткам отдали 1,4 га земли под стадион
Сегодня 13:26
На Сумщині пройде традиційний фестиваль «Кролевецькі рушники»
Сегодня 12:58
Інститут аналітики та адвокації промоніторив закупівлі на Сумщині
Сегодня 12:28
Роменские кинологи участвуют в чемпионате мира во Франции
Сегодня 12:19
В Сумах снова не смогли перекроить исполком
Сегодня 11:43
У Сумах відкрили виставку Дмитра Браги
Сегодня 11:24
В Сумах «сдуло» еще одну остановку
Сегодня 11:17
Сумские чиновники не знают, кто у них «самый умный»
Сегодня 11:04
Суд взыскал с Шосткинского завода «Звезда» возмещение за загрязнение почвы химикатами
Сегодня 11:00
На Сумщине будут судить пьяного водителя, который совершил смертельное ДТП
Сегодня 10:38
На Сумщине сгорело 10 гектаров сухостоя
Сегодня 10:36
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.