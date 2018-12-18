Шосткинец стал золотым призером Кубка мира по джиу-джитсу Соревнования проходили в столице Румынии Бухаресте.

Кубок мира был разыгран в рамках традиционного турнира Balkan Open и собрал около 1300 участников из 29 стран, пишет Шостка.инфо.

Шосткинец Кирилл Карпенко, которого тренирует Дмитрий Бочаров, выступал в категории U21 (18-20 лет) до 77 кг.

– Моими соперниками были спортсмены из Украины, Румынии и Израиля. Сильные, хорошо подготовленные и заряженные на победу. В первом поединке меня дисквалифицировали за запрещенный болевой прием, второй, с украинцем, я выиграл досрочно, в третьем – победил по баллам, – рассказал спортсмен.

В результате Кирилл Карпенко стал победителем и завоевал золотую медаль в своей категории.

– Главное – настрой. На соревнованиях от этого зависит 90 % успеха. Когда я впервые выступал на чемпионате Европы в Италии, то выйдя на огромную арену, где были тысячи зрителей, попросту растерялся и не понимал, что делать. Хотя тогда у меня тоже был неплохой результат, в своей подгруппе я стал пятым. Теперь же я был спокоен и уверен в себе. И все получилось, – говорит Кирилл.

Шосткинец занимается традиционным японским и бразильским джиу-джитсу. На соревнованиях выступает в разделе не-ваза, где основное внимание уделяется переводу противника в борьбу на землю, а также техникам, позволяющим быстро закончить поединок (болевые и удушающие приемы). Не-ваза признан «умным» разделом борьбы, где решающее значение имеет не грубая сила и функциональная форма, а, прежде всего, технический арсенал спортсмена. Джиу-джитсу Кирилл занимается с 12 лет. По словам спортсмена, в этот вид спорта он попал случайно, по предложению крестной.

– До этого я много лет занимался рукопашным боем. А потом крестная, которая уже посещала тренировки по джиу-джитсу, предложила прийти, попробовать. После первой тренировки наутро почувствовал сильную крепатуру во всем теле и понял, что будет сложно, но интересно. Вскоре втянулся и понял: это мое, – говорит Кирилл.

Уже в первый год занятий шосткинец выиграл областные соревнования. Потом были победы на всеукраинском уровне. Кирилл Карпенко вошел в состав сборной Украины и планирует и дальше покорять Европу и мир.