Сумские биатлонистки с медалями чемпионата Германии В Рупольдинге проходил чемпионат Германии по летнему биатлону.

В нем принимали участие и биатлонисты из сборной Украины.

В первой гонке - спринте без стрельбы – лучший результат среди наших показала сумчанка Вита Семеренко, которая финишировала шестой, попав в «цветочную церемонию».

В масс-старте наша земляка также была лучшей – второе место.

В эстафете сестры Семеренко со словачкой Терезией Поляковой заняли второе место.