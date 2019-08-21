Сумские биатлонистки с медалями чемпионата Германии

В нем принимали участие и биатлонисты из сборной Украины.
В первой гонке - спринте без стрельбы – лучший результат среди наших показала сумчанка Вита Семеренко, которая финишировала шестой, попав в «цветочную церемонию».
В масс-старте наша земляка также была лучшей – второе место.
В эстафете сестры Семеренко со словачкой Терезией Поляковой заняли второе место.
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