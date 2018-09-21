Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:23396

В Сумы едет очередной гумконвой

Гуманитарный конвой из восьми грузовиков из Швейцарии прибудет в Сумы 19 сентября.

В целом это почти 90 тонн помощи, в основном вещи для больниц, школ, социальных учреждений и спасателей. Доставляют его 16 водителей-волонтеров, среди которых четыре женщины.

Общество Гуманитарная помощь

По тематике

29.03.2019 17:56

В мае в Сумы прибудет очередной гуманитарный конвой

Об этом сообщила президент благотворительного объединения «Help Point Sumy» Марианне Пиффаретти во время встречи с мэром Сум Александром Лысенко....

Сумской СИЗО получил гуманитарную помощь
04.01.2019 11:21

Сумской СИЗО получил гуманитарную помощь

3 января государственное учреждение «Сумской следственный изолятор» получило гуманитарную помощь от Сумской областной организации Общества Красного Креста Украины....

02.11.2018 10:18

Университетская клиника СумГУ получила гуманитарную помощь из Нидерландов (видео)

31 октября Сумская областная организация Общества Красного Креста Украины передала университетской клинике Сумского государственного университета гуманитарную помощь....

Сумчан просят скинуться на помощь жителям Ични
24.10.2018 11:55

Сумчан просят скинуться на помощь жителям Ични

В Сумах продолжают собирать помощь жителям Ичне, где недавно на военных складах Министерства обороны Украины состоялись многочисленные взрывы боеприпасов....

В Сумы прибыл очередной гумконвой из Швейцарии
21.09.2018 08:21

В Сумы прибыл очередной гумконвой из Швейцарии

20 сентября в Сумы прибыли семь контейнеров, это 26-й гуманитарный конвой из Швейцарии в Украину....

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Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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