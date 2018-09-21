В Сумы едет очередной гумконвой

В целом это почти 90 тонн помощи, в основном вещи для больниц, школ, социальных учреждений и спасателей. Доставляют его 16 водителей-волонтеров, среди которых четыре женщины.
Об этом сообщила президент благотворительного объединения «Help Point Sumy» Марианне Пиффаретти во время встречи с мэром Сум Александром Лысенко....
3 января государственное учреждение «Сумской следственный изолятор» получило гуманитарную помощь от Сумской областной организации Общества Красного Креста Украины....
31 октября Сумская областная организация Общества Красного Креста Украины передала университетской клинике Сумского государственного университета гуманитарную помощь....
В Сумах продолжают собирать помощь жителям Ичне, где недавно на военных складах Министерства обороны Украины состоялись многочисленные взрывы боеприпасов....
20 сентября в Сумы прибыли семь контейнеров, это 26-й гуманитарный конвой из Швейцарии в Украину....