В Сумы едет очередной гумконвой Гуманитарный конвой из восьми грузовиков из Швейцарии прибудет в Сумы 19 сентября.

В целом это почти 90 тонн помощи, в основном вещи для больниц, школ, социальных учреждений и спасателей. Доставляют его 16 водителей-волонтеров, среди которых четыре женщины.