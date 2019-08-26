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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:35738

В Сумах фура врезалась в троллейбус

Из-за ДТП, произошедшего возле проходной зовода «Сумыхимпром», на маршруте № 12 в течение дня будет курсировать 1 троллейбус.

По предварительной информации, водитель фуры, совершая маневр, не придерживался безопасной дистанции, зацепил троллейбус № 283, который осуществлял перевозку пассажиров по маршруту «Железнодорожный вокзал – Химпром». В результате столкновения у троллейбуса разбилось и выпало лобовое стекло, поврежденное боковое зеркало. К счастью, никто из пассажиров и участников аварии не пострадал.

На месте работают представители отдела безопасности движения КП «Электроавтотранс» и патрульной полиции Сумской области, сообщили в КП «Электроавтотранс».

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