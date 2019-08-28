На Сумщине целый райцентр останется на день без газа

Об этом сообщается на странице Тростянецкого городского совета в Фейсбуке. Там ссылаются на письмо старшего мастера службы эксплуатации систем газоснабжения управления эксплуатации АО «Сумыгаз».
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