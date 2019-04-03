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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Суд взыскал с Шосткинского завода «Звезда» возмещение за загрязнение почвы химикатами

Суд по иску военной прокуратуры взыскал с Шосткинского завода «Звезда» возмещение за загрязнение почвы химикатами.

Суд по иску военной прокуратуры Сумского гарнизона взыскал в пользу областной Государственной экологической инспекции и Шосткинского городского совета с предприятия «Шосткинский казенный завод «Звезда» (входит в состав госконцерна «Укроборонпром») возмещение за вред окружающей среде, пишет Интерфакс-Украина.

Как сообщила пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона Украины, в ходе судебного разбирательства установлено, что на территории завода возникла аварийная ситуация - утечка почти 12 тонн кислотных смесей, которые хранились с нарушением требований. Проверка выявила загрязнение казенным заводом «Звезда» нитратами земельного участка общей площадью 28 кв. м.

«Отдельные должностные лица казенного завода проигнорировали законные требования Госэкоинспекции и добровольно не устранили загрязнение земель опасными химическими веществами и не возместили нанесенный ущерб», - отмечается в сообщении.

Впоследствии военные прокуроры защитили интересы государства в суде и обеспечили выполнение предприятием сектора безопасности требований природоохранного законодательства Украины.

Право Загрязнение Звезда

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