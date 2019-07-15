На Сумщине аграрии возместили 50 тысяч за уничтоженное бобровой плотины. Не бобрам В конце 2017 года Госэкоинспекцией была получена информация от Белопольской районной организации Украинского общества охотников и рыболовов об уничтожении бобрового поселения в районе с. Барыло Белопольского района.

С выездом на место государственными инспекторами по охране окружающей природной среды было установлено, что во время сбора урожая кукурузы ЧАО «Райз-Максимко», (во главе с Ковалевым А.В.), действительно была разрушена бобровая плотина.

Данный факт является нарушением требований Законов Украины «Об охране окружающей природной среды» и «О животном мире». В частности, Закон Украины «О животном мире» предусматривает, что объекты животного мира также норы, хатки, логова, муравейники, бобровые запруды и другое жилье и сооружения животных, места токования, линьки, гнездовых колоний птиц, постоянных или временных скоплений животных, нерестилищ, другие территории, являющейся средой их обитания и путями миграции, подлежат охране. А частью 6 ст. 5 этого Закона установлено, что объекты животного мира в Украине находятся под охраной государства независимо от права собственности на них.

В связи с вышеизложенным, Инспекцией был рассчитан размер ущерба причиненного окружающей природной среде в результате разрушения бобровой плотины, который составил 50 000 грн. Однако, нарушителем не было добровольно возмещен ущерб. И только в сентябре 2019 года, после судебной тяжбы, когда Сумской районный суд принял решение о взыскании убытков, причиненных окружающей среде в размере 50 тыс. грн, эти убытки были возмещены в полном объеме, сообщает пресс-служба ведомства.

Когда деньги выплатят бобрам, не сообщается…