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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:27208

Сегодня в Сумах пройдет праздник «Сумщина олимпийская «CITIUS, ALTIUS FORTIUS»

Сегодня, 18 сентября, в Сумах пройдет праздник спортивной славы с участием Олимпийских чемпионов - уроженцев области.

К участию в празднике приглашены земляки-олимпийцы Владимир Голубничий, Александр Шапаренко, Елена Петрова, сестры Вита и Валентина Семеренко, Михаил Фоменко и другие выдающиеся спортсмены.

В программе - презентация четырех книг сумского писателя Александра Вертиля, посвященных звездам спорта нашего края: «Сумщина олимпийская «CITIUS, ALTIUS FORTIUS», «На гребне волны. Александр Шапаренко», «Владимир Голубничий: 20 километров к триумфу», «Елена Петрова: серебряный снег». Все книги изданы при финансовой поддержке областной власти.

В программе мероприятия не только презентация книг, но и общение с олимпийскими чемпионами, фотозона, музыкальные поздравления спортсменам и всем гостям праздника в исполнении коллектива Сумской областной филармонии. Приглашаются все желающие 18 сентября в 18:00, зал Сумской областной филармонии. Вход свободный.

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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