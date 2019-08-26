Сегодня в Сумах пройдет праздник «Сумщина олимпийская «CITIUS, ALTIUS FORTIUS» Сегодня, 18 сентября, в Сумах пройдет праздник спортивной славы с участием Олимпийских чемпионов - уроженцев области.

К участию в празднике приглашены земляки-олимпийцы Владимир Голубничий, Александр Шапаренко, Елена Петрова, сестры Вита и Валентина Семеренко, Михаил Фоменко и другие выдающиеся спортсмены.

В программе - презентация четырех книг сумского писателя Александра Вертиля, посвященных звездам спорта нашего края: «Сумщина олимпийская «CITIUS, ALTIUS FORTIUS», «На гребне волны. Александр Шапаренко», «Владимир Голубничий: 20 километров к триумфу», «Елена Петрова: серебряный снег». Все книги изданы при финансовой поддержке областной власти.

В программе мероприятия не только презентация книг, но и общение с олимпийскими чемпионами, фотозона, музыкальные поздравления спортсменам и всем гостям праздника в исполнении коллектива Сумской областной филармонии. Приглашаются все желающие 18 сентября в 18:00, зал Сумской областной филармонии. Вход свободный.