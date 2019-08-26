На Сумщине сгорело 10 гектаров сухостоя На Сумщине спасатели ликвидировали возгорание сухой растительности на площади более 10 га и предотвратили опасность от жилого сектора.

В течение 17 сентября, спасателям Сумской области дважды поступали сообщения о возгорании сухой растительности. Данные пожары были зафиксированы в Краснопольском района и г. Ромны.

В частности, вблизи жилых домов с. Запселье Краснопольского района площадь, которую охватил огонь во время возгорания сухостоя, составила более 10 га. Из-за сильных порывов ветра, существовала угроза перекидывания огня на расположенный неподалеку от эпицентра горения жилой сектор. Дежурному караулу 34-го государственного пожарно-спасательного поста, удалось локализовать данное возгорание и полностью ликвидировать.

Допустимая причина данного пожара - неосторожное обращение с огнем неустановленного лица, сообщает управление ГСЧС Украины в Сумской области.