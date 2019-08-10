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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:38307

На Сумщине будут судить пьяного водителя, который совершил смертельное ДТП

Недригайловским отделом Роменской местной прокуратуры утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении 24-летнего жителя Бурынского района, нарушение правил дорожного движения которого привело к гибели 19-летнего юноши.

ДТП произошло 7 июля 2019 года в Недригайловском районе на автодороге с. Хоружевка - с. Беседовка около 2 часов ночи. Управляя автомобилем ВАЗ 2108, водитель не учел дорожную обстановку, выехал на обочину, где машина перевернулась. Пассажир получил тяжелые травмы, от которых скончался в больнице через несколько часов.

«В ходе следствия установлено, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения и нарушил правила дорожного движения, в частности не выбрал безопасную скорость движения с учетом дорожной обстановки», - рассказал начальник Недригайловского отдела Роменской местной прокуратуры Андрей Игнатьев.

Действия водителя квалифицированы по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего) УК Украины. За содеянное ему грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Право Смертельное ДТП

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