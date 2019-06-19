В Сумах «сдуло» еще одну остановку Сегодня, 18 сентября, на ул. Роменская произошел «демонтаж» остановки.

Фото выложено в Инстаграме на странице police.sumy. Видно, что это часть старой остановки, киоск от которой демонтировали, а навес с лавочкой оставили.

«Если вы вдруг на Роменской ищите остановку, то не пытайтесь, ее сдуло)))», - говорится в сообщении.

Напомним: в Сумах обычно убирают киоски вместе с навесами, а потом люди ждут по полгода и больше, пока установят новую остановку.