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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:17266

В Сумах «сдуло» еще одну остановку

Сегодня, 18 сентября, на ул. Роменская произошел «демонтаж» остановки.

Фото выложено в Инстаграме на странице police.sumy. Видно, что это часть старой остановки, киоск от которой демонтировали, а навес с лавочкой оставили.

«Если вы вдруг на Роменской ищите остановку, то не пытайтесь, ее сдуло)))», - говорится в сообщении.

Напомним: в Сумах обычно убирают киоски вместе с навесами, а потом люди ждут по полгода и больше, пока установят новую остановку.

Общество Остановки

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