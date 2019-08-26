У Сумах відкрили виставку Дмитра Браги Яскравість, тепло, позитив і відчуття затишку та комфорту дарують картини Дмитра Браги, чию персональну виставку презентували учора, 17 вересня, у Сумській міській галереї.

Любов до живопису у Дмитра зародилася ще змалку, коли він ріс в оточенні картин, що малювала його бабуся. Далі було навчання в дитячій ізостудії М. Ф. Юденкова та Народній студіїї образотворчого мистецтва Б.Б. Данченка. Саме ці митці навчили Дмитра бачити прекрасне та особливе у звичайних речах навколо нас.

Художник активно працює у різних художніх техніках: олійний і акриловий живопис, чорна та кольорова туш, пастель, вугілля, олівець, ряд експериментальних технік з аерозольними фарбами, трафаретами й колажами. Найбільше натхнення для творчості отримує в роботі на пленерах.

Картини автора знаходяться в приватних колекціях Англії, Шотландії, США, Канади, Угорщини, ОАЕ, Австралії, Гонконгу, Індії, Нідерландів, Греції, Італії, Бельгії, Німеччини, Франції, Росії та України.

Виставка живопису та графіки Дмитра Браги триватиме до 6 жовтня.

Вхід вільний.