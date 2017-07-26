Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:43341

В Сумах снова не смогли перекроить исполком

Сегодня, 18 сентября, на сессии Сумского горсовета рассматривали проект решения о персональном составе исполнительного комитета.

Из состава исполкома предлагалось вывести бывшую заммэра Сум Ольгу Волошину, а ввести главу Песчанского старостинского округа Владимира Мечика (напомним: в июне Сумы превратились в Сумскую ОТГ благодаря присоединению Песчанского сельсовета).

Кроме того, мэр Сум Александр Лысенко предложил вывести из состава Дмитрия Нагорного, который является начальником управления коммунальной собственности Сумского облсовета и которого связывают с перерегистрацией областных предприятий, который территориально находятся в Сумах в районы, но ни одной подписи по этому поводу он не поставил. Мэр Сум нашел другую причину – г-н нагорный за полтора года посетил всего 8 из 38 заседаний исполкома, в 2019 году – вообще ни одного.

Однако «за» это решение набралось всего 19 голосов. Для принятия решения нужно 22 голоса. Ни одного голоса не дали фракции БПП «Солидарность» и «За Украину!».

Напомним: это была уже вторая неудачная попытка ввести В.Мечика в исполком по должности. Прошлый раз глава фракции БПП «Солидарность» Дмитрий Лантушенко рассказывал, что они не против введения в состав Владимира Мечика, они против состава всего исполкома в нынешнем виде из-за его последних решений по повышению тарифов, по утверждению плана «Эспланады» и т.д. Тогда мэр Сум Александр Лысенко предлагал им вынести проект решения о новом составе исполкома, однако пока такого проекта нет.

Политика Владимир Мечик Горисполком

По тематике

Сумской горсовет не смог ввести новое лицо в исполком
30.08.2019 10:49

Сумской горсовет не смог ввести новое лицо в исполком

Сегодня, 30 августа, на внеочередной сессии Сумского горсовета голосовали проект решения о персональном составе исполнительного комитета....

В Сумском исполкоме грядут перемены
29.08.2019 13:05

В Сумском исполкоме грядут перемены

Завтра, 30 августа, на внеочередной сессии Сумского горсовета планируется внести изменения в состав исполнительного комитета....

10.07.2018 11:57

Сумской исполком обвинили в фальсификации своих решений

Депутат Сумского горсовета Дмитрий Лантушенко обвинил исполком Сумского горсовета в фальсификации своих же решений....

17.10.2017 15:27

В Сумах снова перенесли заседание исполкома

18 октября состоится заседание исполнительного комитета Сумского горсовета....

В Сумском исполкоме замена свободовца
26.07.2017 15:06

В Сумском исполкоме замена свободовца

Сегодня, 26 июля, горсовет проголосовал за изменения в составе исполкома....

Новости

На Сумщине новый начальник областной полиции
Вчера 11:50
На Сумщині пройде традиційний фестиваль «Кролевецькі рушники»
Сегодня 12:58
Інститут аналітики та адвокації промоніторив закупівлі на Сумщині
Сегодня 12:28
Роменские кинологи участвуют в чемпионате мира во Франции
Сегодня 12:19
В Сумах снова не смогли перекроить исполком
Сегодня 11:43
У Сумах відкрили виставку Дмитра Браги
Сегодня 11:24
В Сумах «сдуло» еще одну остановку
Сегодня 11:17
Сумские чиновники не знают, кто у них «самый умный»
Сегодня 11:04
Суд взыскал с Шосткинского завода «Звезда» возмещение за загрязнение почвы химикатами
Сегодня 11:00
На Сумщине будут судить пьяного водителя, который совершил смертельное ДТП
Сегодня 10:38
На Сумщине сгорело 10 гектаров сухостоя
Сегодня 10:36
Сегодня в Сумах пройдет праздник «Сумщина олимпийская «CITIUS, ALTIUS FORTIUS»
Сегодня 10:27
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.