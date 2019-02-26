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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:19157

Роменские кинологи участвуют в чемпионате мира во Франции

17 сентября в Вильжусте (Франция) начался 25-й Чемпионат мира среди кинологов-спасателей, который проводит Международная организация по подготовке спасательных собак (IRO).

От Украины участие в соревнованиях принимают 4 кинологических расчета: Куничик Анна с малинуа Асей, Давыденко Ирина с малинуа Аппо, Немченко Марина - с бордер-колли Диджей и Радченко Валерий с малинуа Сатти. Все они представляют Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям, в частности Межрегиональный центр быстрого реагирования (г. Ромны) и Мобильный спасательный центр быстрого реагирования (Киев).

Общее количество команд, участвующих в Чемпионате - 58. Всего во Францию прибыло 117 участников из 22 стран.

С утра наши соотечественники прошли ветеринарный контроль. Все собаки допущены к чемпионату. Состоялась жеребьевка, сообщает пресс-служба Центра.

Общество Кинологи

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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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