Роменские кинологи участвуют в чемпионате мира во Франции

От Украины участие в соревнованиях принимают 4 кинологических расчета: Куничик Анна с малинуа Асей, Давыденко Ирина с малинуа Аппо, Немченко Марина - с бордер-колли Диджей и Радченко Валерий с малинуа Сатти. Все они представляют Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям, в частности Межрегиональный центр быстрого реагирования (г. Ромны) и Мобильный спасательный центр быстрого реагирования (Киев).
Общее количество команд, участвующих в Чемпионате - 58. Всего во Францию прибыло 117 участников из 22 стран.
С утра наши соотечественники прошли ветеринарный контроль. Все собаки допущены к чемпионату. Состоялась жеребьевка, сообщает пресс-служба Центра.
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