Роменские кинологи участвуют в чемпионате мира во Франции 17 сентября в Вильжусте (Франция) начался 25-й Чемпионат мира среди кинологов-спасателей, который проводит Международная организация по подготовке спасательных собак (IRO).

От Украины участие в соревнованиях принимают 4 кинологических расчета: Куничик Анна с малинуа Асей, Давыденко Ирина с малинуа Аппо, Немченко Марина - с бордер-колли Диджей и Радченко Валерий с малинуа Сатти. Все они представляют Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям, в частности Межрегиональный центр быстрого реагирования (г. Ромны) и Мобильный спасательный центр быстрого реагирования (Киев).

Общее количество команд, участвующих в Чемпионате - 58. Всего во Францию прибыло 117 участников из 22 стран.

С утра наши соотечественники прошли ветеринарный контроль. Все собаки допущены к чемпионату. Состоялась жеребьевка, сообщает пресс-служба Центра.